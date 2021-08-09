В больницы Владимирской области поступило современное оборудование

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Во Владимирскую область поступила 31 единица современного медицинского оборудования

В Камешковскую, Юрьев-Польскую, Меленковскую, Селивановскую и Суздальскую районные больницы поступило по одному рентгеновскому цифровому маммографу. Современное оборудование предназначено для раннего выявления рака груди и другой патологии молочных желез.

Кроме того, в Ковровскую, Кольчугинскую, Меленковскую, Суздальскую, Юрьев-Польскую, Гороховецкую, Петушинскую и Уршельскую районные больницы поступило 23 кольпоскопа для диагностики гинекологических заболеваний, в том числе злокачественных новообразований.

В Юрьев-Польскую районную больницу поступил электрический моно- и биполярный электрокоагулятор с комплектом инструментария. С помощью этого аппарата можно проводить хирургические операции с минимальными кровопотерями.

Технический арсенал Судогодской районной больницы пополнился современным эндоскопом для исследования и лечения пищевода, желудка и поджелудочной железы, а также нижних дыхательных путей. Еще одна эндоскопическая система поступила в Петушинскую районную больницу.

В этом году поступление медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена продолжится. Помимо оборудования для диагностики и лечения также поступили многофункциональные реанимационные кровати для палат интенсивной терапии, стерилизаторы медицинских инструментов, хирургические светильники.