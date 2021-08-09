В Вязниках заместителя главврача ЦРБ оштрафовали после жалобы гражданина

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 5 февраля нынешнего года в Вязниковскую райбольницу обратился местный житель по поводу работы местного фельдшерско-акушерского пункта.

Несмотря на то, что ответ руководство больницы обязано дать в 30-дневный срок, гражданин так и не дождался ответной бумаги вовремя. В результате мужчина обратился в прокуратуру, которая провела проверку. В результате нарушение подтвердилось. Главврачу по итогам проверки было внесено представление, после рассмотрения которого два ответственных работника больницы были наказаны в дисциплинарном порядке. А на главврача было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. По его результатам доктор был оштрафован на 5 тысяч рублей.