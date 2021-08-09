Во Владимире в карьере у станции Юрьевец утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, днем 7 августа на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о происшествии на карьере, расположенном в 500 метрах от станции Юрьевец. Звонившие сообщили, что там утонул мужчина.

На место ЧП прибыли сотрудники городского поисково-спасательного отряда, а также работники правоохранительных органов и горадминистрации. Спасатели нашли и извлекли из водоема тело утонувшего, которым оказался мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, инцидент случился в неустановленном для купания месте,а утонувший парень не умел плавать.

В настоящее время инцидент расследуется правоохранительными органами, а в МЧС еще раз напоминают о необходимости соблюдать на воде осторожность и не купаться в неположенных местах. С начала нынешнего года на реках и озерах Владимирской области погибли уже 34 человека. В большинстве случаев это происходило в запрещенных для купания местах, а утонувшие находились в нетрезвом состоянии.