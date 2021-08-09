Водителю из Камешково чиновники заплатят за ремонт автомобиля

Решением Камешковского районного суда Владимирской области с муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково в пользу местного жителя взысканы денежные средства по возмещению материального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Также с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы, связанные с рассмотрением дела. Владелец автомобиля в начале апреля этого года на поврежденном участке дороги в Камешково повредил свою машину. По его словам, на указанном участке автодороги имелся дефект дорожного полотна, размеры которого превышали все максимально допустимые параметры. По его инициативе произведена независимая оценка поврежденного автомобиля, согласно которой стоимость восстановительного ремонта данного транспортного средства определена в 52200 рублей. Суд, исследовав представленные доказательства, нашел подтвержденным и доказанным факт причинения истцу материального ущерба в результате наезда на поврежденный участок дороги на территории города Камешково. Теперь чиновники компенсируют водителю сумму, затраченную на ремонт. Судебный акт в законную силу не вступил.