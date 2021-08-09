Во Владимирской области подсчитают редкие растения

В августе года сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий проводят учеты краснокнижных растений в границах ООПТ. Всего необходимо обследовать 31 пойменное озеро в восьми административных районах Владимирской области. Основные объекты учета – сальвиния плавающая, рогульник плавающий или водяной орех, кувшинка белоснежная, волдырник ягодный. Встречаются и другие интересные редкие виды растений. Учеты проводятся как с береговой линии водоемов, так и с воды – это позволяет предоставить точные данные о популяциях. В прошедшие выезды удалось увидеть и краснокнижных птиц – зеленого дятла, обыкновенную пустельгу. К сожалению, основной угрозой для водных и околоводных растений по-прежнему является человек. Сотрудники дирекции часто находят нарушенные стебли, цветки и лепестки растений, запутанные в браконьерские сети и бредни. Порой отдыхающие на озерах нарушают и водоохранную зону, паркуя свои автомобили слишком близко к береговой линии, чем могут повредить те редкие виды, которые встречаются у самой кромки воды.