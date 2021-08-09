В Доброграде пройдет иммерсивный аудиоспектакль московского продюсера Федора Елютина

21 августа в Доброграде пройдут сеансы иммерсивного аудиоспектакля «Мы выйдем с собой погулять в лес».

Спектакль предлагает зрителю пройтись по лесу в одиночестве, взяв с собой наушники, из которых будет раздаваться голос, побуждающий задуматься о себе, о людях, о мире. Это спектакль-разговор. Cобеседник — маленький мальчик или девочка — раскроет самые потаенные тайны, расскажет истории, попросит честных ответов и даст задания, делая таким образом спектакль интерактивным.

«Мы выйдем с тобой погулять в лес» - авторский спектакль Фёдора Елютина, одного из лучших театральных продюсеров Москвы, обладателя первой Вахтанговской премии театральных менеджеров, члена Союза театральных деятелей России, куратора театральной программы фестиваля «G8». Федор ищет лучшие образцы европейского экспериментального театра и с любовью адаптирует их для российского зрителя.

Спектакль состоится в естественных декорациях леса, расположенного рядом с новым российским городом Доброград, постановка напомнит о самом главном — о семье и детстве, и о том, кто мы есть на самом деле.

Цена билета - 1300 рублей.