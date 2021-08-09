Во Владимире сдать пластиковые крышечки можно будет в пяти школах

Владимир присоединится к всероссийскому эколого-благотворительному волонтерскому проекту «Добрые крышечки». Совместно с ООО «Биотехнологии» администрация города планирует установить специальные контейнеры для сбора крышечек в семи образовательных учреждениях в разных района города: СЮН «Патриарший сад», МАОДО «ДДюТ», владимирских средних школ №№31, 37, 38, 40, 49, а также в здании управления образования. Благотворительный проект помогает не только сделать мир чище, но и помочь детям, которые нуждаются в поддержке: на помощь им пойдут деньги ,вырученные от переработки.