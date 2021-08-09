В Богородице-Рождественском монастыре нашли колонну XII века

Ольга Шалыгина показывает находку. Фото - скриншот с видео пресс-службы Владимирской епархии

На территории Богородице-Рождественского монастыря найдены уникальные артефакты - остатки белокаменных колонн предположительно XII века.. Об этом рассказали в еженедельной новостной программе Владимирской епархии.

Трудник Александр во время хозяйственных работ в работе нашел два обработанных белых камня — остатки древней белокаменной колонны: база и навершие.

- Самое интересное, что невозможно сказать, каким образом находка оказалась вблизи гаража. Это навершие белокаменной колонны. Но так как это камень хороший, то об него точили лопату и использовали в хозяйственных нуждах. Случайно оказавшийся у нас археолог, сказал, что это навершие колонны, - рассказала Ольга Шалыгина, руководитель паломнической службы Богородице-Рождественского монастыря.

Предварительная датировка находки — XII век. Есть версия, что изначально колонна украшала галерею Богородице-Рождественского собора, построенного Всеволодом Большое Гнездо.

Найденные каменные детали будут храниться в церковно-историческом музее Богородице-Рождественского монастыря.