Владимирские преподаватели учат педагогов из Франции, Греции и Норвегии

С 1 июля в виртуальном лагере зарегистрировалось 348 участников со всей России. Ежегодно расширяется география и зарубежных участников. В этом году среди них педагоги из ЛНР, ДНР, Республики Беларусь, Украины, Киргизской Республик, Казахстана, Республики Молдова, Приднестровья, Армении, Эстонии. Дальнее зарубежье представляют преподаватели русского и немецкого языков из Франции (Страсбург), русской школы из греческих Афин, спортивной гимназии Олимпийского резерва в Норвегии. Среди участников – школьные педагоги, воспитатели детских садов, школ-интернатов, ссузов, студенты и преподаватели вузов и системы повышения квалификации, фрилансеры, есть даже преподаватель ВШЭ. Мастер-классы ведут восемь педагогов из Владимирской области, а также учителя и научные работники из ЛНР, ДНР, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежской, Кировской, Курской, Самарской, Свердловской, Ульяновской области, Перми, Республики Карелия, Алтайского, Красноярского, Приморского и Ставропольского края. В виртуальном лагере учителя осваивают различные цифровые инструменты для дистанционного и смешанного обучения, а также делятся опытом и идеями методики их применения в образовательном и воспитательном процессе. Уже прошли одиннадцать мастер-классов, на которых обучилось 257 человек. Запланировано также 13 вебинаров по проблемам цифровизации образовательного процесса, из которых 9 проведено. Работать виртуальный лагерь будет до конца лета.