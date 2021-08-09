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Происшествия9 августа 2021 14:10

Вязниковец обокрал соседку, стащив у нее ключи от входной двери

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований, которые были провели за минувшие 24 часа, о чем Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает по состоянию на 11 часов 9 августа. Таким образом, с начала эпидемии в регионе подтвердило
Алексей КОТМЫШЕВ
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ак сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 28 июля в полицию обратился 36-летняя жительница Вязниковского района, которая рассказала, что из ее съемной квартиры исчезли вещи, а также ключи от входной двери.

Полицейским вскоре удалось установить людей, которые входили в квартиру. Среди них оказался мужчина, который раньше уже попадался стражам порядка по обвинению в совершении краж.

Мужчина оказался соседом потерпевшей, и сыщики задержали его. Мужчина сознался, что действительно украл вещи соседки. При этом, по его словам, он воспользовался ключами от квартиры, которые тайно взял, когда заходил к девушке в гости.

В настоящее время все похищенные вещи изъяты и возвращены законной владелице. Самого мужчину на время следствия заключили под стражу.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается.