Вязниковец обокрал соседку, стащив у нее ключи от входной двери

ак сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 28 июля в полицию обратился 36-летняя жительница Вязниковского района, которая рассказала, что из ее съемной квартиры исчезли вещи, а также ключи от входной двери.

Полицейским вскоре удалось установить людей, которые входили в квартиру. Среди них оказался мужчина, который раньше уже попадался стражам порядка по обвинению в совершении краж.

Мужчина оказался соседом потерпевшей, и сыщики задержали его. Мужчина сознался, что действительно украл вещи соседки. При этом, по его словам, он воспользовался ключами от квартиры, которые тайно взял, когда заходил к девушке в гости.

В настоящее время все похищенные вещи изъяты и возвращены законной владелице. Самого мужчину на время следствия заключили под стражу.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается.