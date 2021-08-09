У жительницы Кольчугино через суд отобрали купленный автомобиль

Местный житель взял кредит в банке на покупку иномарки, за семьсот с лишним рублей он приобрел HYUNDAY Solaris 2019 года выпуска. Но не только сам не выплатил кредит, но и продал свой автомобиль жительнице Кольчугино. И представители банка обратились в суд требуя изъять у покупательница иномарку и продать ее с публичных торгов. Суд согласился, что женщину, купивший автомобиль по простому письменному договору, нельзя признать добросовестным приобретателем, поскольку информация о залоге была размещена в реестре залогов еще в феврале прошлого года. По закону новая владелица авто несет все обязательства, вытекающие из договора залога транспортного средства. Суд удовлетворил требование банка, иномарку должны продать с публичных торгов, начальная продажная цена будет равна рыночной стоимости. Кроме того, женщине придется заплатить шесть тысяч государственной пошлины. Решение суда не вступило в законную силу.