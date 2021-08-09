Владимирцы продолжают жаловаться на проблемы с медициной

Как отмечают в Центре управления регионом, по-прежнему жители региона больше всего недовольны уровнем оказания медицинской помощи, ремонтом дорог, а также ЖКХ и благоустройством. За последнюю неделю из 1499 жалоб большая часть – 1004 – касались проблем здравоохранения, 175 – коммунальных трудностей, 154 – состояния дорог. Напомним, на проблемы в этих сферах горожане активно жалуются уже несколько месяцев. Традиционно неравнодушные люди живут во Владимире – за последнюю неделю от них поступило 115 жалоб и обращений, из Вязниковского района – 69, из Александровского – 56. В среднем ответа жителям области, отправившим жалобы через портал Госуслуг или соцсети, приходилось ждать более пяти часов.