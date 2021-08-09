Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 августа 2021 13:25

Муромский театр кукол покажет спектакли детям из сел и деревень

В проекте запланировано 36 спектаклей
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото предоставлено Домом НКО

фото предоставлено Домом НКО

Проект «Сельские гастроли» Муромского театра кукол «Франт» удостоен гранта Российского фонда культуры. Средства были направлены на два спектакля: «Лиса и Заяц» и «Непослушный медвежонок», которые будут показаны детям в сельской местности. Актеры сами смастерили кукол, написали сценарии и теперь возят спектакли в глубинку. Цель проекта – сделать театр более доступным для детей из сел и деревень, особенно тех, что находятся далеко от крупных городов.

С июля в путешествие отправился спектакль «Лиса и Заяц». Он поставлен по мотивам русской народной сказки. Причем дети не просто наблюдают за происходящим на сцене, а находятся в центре событий: они направляют сюжет в нужное русло, дают советы главным героям, а еще помогают строить новый домик для Лисы, собирают гостей на новоселье.

- Сказку ребята смотрят, затаив дыхание, - рассказывает руководитель литературно-драматургической части театра «Франт» Юлия Антонова. – В спектакле есть такой эпизод, когда ледяная избушка Лисы "тает". На самом деле, в этот момент мы просто отвлекаем внимание детей и незаметно убираем избушку со сцены. И каждый раз дети искренне и очень громко удивляются и недоумевают, куда же она подевалась. Вот это искреннее выражение эмоций отличает детей из сельской местности от городских ребят, которые более сдержаны на спектаклях. Детей-селян легко порадовать, рассмешить или растрогать.

Осенью на гастроли поедет кукольный спектакль, поставленный по мотивам эскимосской сказки, - «Непослушный медвежонок». Всего в проекте запланировано 36 спектаклей.