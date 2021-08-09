Муромский театр кукол покажет спектакли детям из сел и деревень

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Проект «Сельские гастроли» Муромского театра кукол «Франт» удостоен гранта Российского фонда культуры. Средства были направлены на два спектакля: «Лиса и Заяц» и «Непослушный медвежонок», которые будут показаны детям в сельской местности. Актеры сами смастерили кукол, написали сценарии и теперь возят спектакли в глубинку. Цель проекта – сделать театр более доступным для детей из сел и деревень, особенно тех, что находятся далеко от крупных городов.

С июля в путешествие отправился спектакль «Лиса и Заяц». Он поставлен по мотивам русской народной сказки. Причем дети не просто наблюдают за происходящим на сцене, а находятся в центре событий: они направляют сюжет в нужное русло, дают советы главным героям, а еще помогают строить новый домик для Лисы, собирают гостей на новоселье.

- Сказку ребята смотрят, затаив дыхание, - рассказывает руководитель литературно-драматургической части театра «Франт» Юлия Антонова. – В спектакле есть такой эпизод, когда ледяная избушка Лисы "тает". На самом деле, в этот момент мы просто отвлекаем внимание детей и незаметно убираем избушку со сцены. И каждый раз дети искренне и очень громко удивляются и недоумевают, куда же она подевалась. Вот это искреннее выражение эмоций отличает детей из сельской местности от городских ребят, которые более сдержаны на спектаклях. Детей-селян легко порадовать, рассмешить или растрогать.

Осенью на гастроли поедет кукольный спектакль, поставленный по мотивам эскимосской сказки, - «Непослушный медвежонок». Всего в проекте запланировано 36 спектаклей.