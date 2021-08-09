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Происшествия9 августа 2021 13:04

В Вязниковском районе легковой автомобиль врезался в дерево и опрокинулся

ДТП с участием одной легковушки случилось в третьем часу дня 8 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 26 километре трассы «Вязники -Сергиевы Горки — Татарово», около 14.40 водитель автомобиля «Пежо» 1990 года рождения , не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево, после чего легковушка перевернулась.

В результате ДТП пострадал сам водитель. Он получил травмы, однако они оказались не сильными — врачи «скорой помощи», прибывшие на место аварии, оказали пострадавшему помощь на месте и отпустили на домашнее лечение.