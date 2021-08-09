Владимирец расплачивался с доставщиками еды фальшивыми купюрами

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению 20-летнего парня в сбыте фальшивых денег.

По версии следствия, 6 октября 2020 года молодой человек купил в Москве у неизвестного человека пять «липовых» купюр достоинством в 5 тысяч рублей каждая.

После этого парень брал телефоны своих приятелей, с которых заказывал еду, а доставщикам в качестве оплаты вручал фальшивки. О том, что банкноты поддельные, узнавали только инкассаторы.

После задержания молодой владимирец сознался в преступлении и полностью признал свою вину.

Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Уголовное дело предстоит рассматривать Ленинском районному суду Владимира.