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Общество9 августа 2021 11:59

Суздаль получил 54 миллиона рублей на ремонт дорог в рамках подготовки к 1000-летию города

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Суздалю выделили 54 миллиона рублей в виде межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение ремонта дорог в 2021 году. Средства предоставлены в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города.

За счёт выделенных средств планируется отремонтировать автомобильные дороги по улицам Садовой (от пересечения с улицей Нетёка до улицы Васильевской, протяжённость участка − 364 метра), Пожарского (от дома № 10 по улице Пожарского до пересечения с улицей Ленина, протяжённость участка − 493 метра) и Покровской (от пересечения с улицей Шмидта до дома №59 по улице Покровской, протяжённость участка − 1113 метров).

На всех трёх объектах будет проведён ремонт проезжей части и колодцев на ней, а также светофоров, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки. На двух последних объектах также предусмотрен ремонт тротуаров.