Роспотребнадзор требует "закрыть" компанию, занимающуюся горячим питанием в муромским школах

В Муромский городской суд поступило заявление от управления Роспотребнадзора по Владимирской области к ООО "Аэратор". Ведомство требует запретить деятельность компании.

В исковом заявлении указано, что компания занимается организацией горячего питания в городских садиках и школах округа Муром. В октябре 2020 года местная прокуратура проверяла фирму и нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, фирму оштрафовали, а в ноябре проверили их еще раз. Нарушения остались, а фирму оштрафовали снова. После третьей проверки в январе 2021 года, руководству предприятия дали три месяца на устранения всех нарушений, но этого сделано не было.

В апреле 2021 года терпение у Роспотребнадзора лопнуло, ведомство обратилось в суд с требованием "закрыть" компанию, чтобы обезопасить детей. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.