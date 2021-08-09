В Вязниковском районе разбойники отобрали у пенсионерки золотые украшения

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Вязников направили в суд уголовное дело, возбужденное по статье «разбой».

В минувшем мае в полицию позвонила 72-летняя жительница местного поселка, которая сообщила, что у нее под угрозой физической расправы двое мужчин похитили золотые украшения и деньги, после чего убежали.

Выехавшая на место происшествия опергруппа на подъезде к поселку заметила двух мужчин, вызвавших подозрение. При виде полицейской машины один из них стал выбрасывать что-то из кармана. Обоих задержали и доставили в отдел, где оба сознались в разбойном нападении на пожилую женщину.

По версии следствия, 32 и 45-летний приятели приехали в гости к той самой женщине, и во время совместного застолья молодой человек предложил старшему товарищу отобрать у хозяйки деньги и золото. Угрожая стамеской, они потребовали от женщины передать желаемое, а когда получили украшения и наличные, тут же убежали. Ущерб составил 44 тысячи рублей.

Украшения полицейские изъяли и уже вернули владелице, а уголовное дело, возбужденное по статье «Разбой», направлено на рассмотрение в Вязниковский городской суд.