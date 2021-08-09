На пожаре в Камешковском районе погиб мужчина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимиркой области

8 августа в 19 часов поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Камешковском районе, СНТ «Новая жизнь - 4», 3 линия. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Пожар был обнаружен поздно, и на момент прибытия подразделений деревянный дачный дом хозяйственной постройки горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседний дачный дом. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 30 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожаре погиб 29-летний мужчина. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.