9 июля во Владимирской области ожидается +32 градуса

Владимирский гидромет сообщает о том, что 9 августа в области прогнозируется повышение температуры воздуха до +32 градусов. В условиях сухой погоды без осадков возрастают риски происшествий, как пожаров, так и происшествий на воде.

Областное управление МЧС напоминает о том, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено посещение лесов, под запретом любое разведение открытого огня. Штрафы за нарушение данных правил увеличиваются в разы и сейчас составляют до 4 тысяч рублей на физлицо и до 400 тысяч рублей – на юрлицо.

Ежедневно, в том числе в выходные дни, сотрудники МЧС России, спасатели, представители органов власти, полиции и добровольцы патрулируют официально открытые и «дикие» пляжи.

Главное управление МЧС России напоминает о недопустимости отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения и при наличии проблем со здоровьем. Родители должны постоянно контролировать своих детей, ведь далеко не все умеют плавать. Запрещено купаться на неразрешённых водоёмах – там не обследовано дно и не дежурят спасатели.