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Происшествия8 августа 2021 19:43

В Гороховецком районе сгорели два дома

От огня никто не пострадал
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В ночь на 8 августа в Гороховецком районе от огня пострадали два жилых дома. Сообщение о пожаре поступило около а пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме № 99 в деревне Овинищи Гороховецкого района, но из-за позднего сообщения о пожаре к моменту прибытия пожарных открытый огонь охватил два жилых домов и существовала угроза 3-му дому. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 128 квадратных метров. К счастью, на пожаре никто из жителей не погиб и не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара.