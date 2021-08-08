В Гороховецком районе сгорели два дома

В ночь на 8 августа в Гороховецком районе от огня пострадали два жилых дома. Сообщение о пожаре поступило около а пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме № 99 в деревне Овинищи Гороховецкого района, но из-за позднего сообщения о пожаре к моменту прибытия пожарных открытый огонь охватил два жилых домов и существовала угроза 3-му дому. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 128 квадратных метров. К счастью, на пожаре никто из жителей не погиб и не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара.