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Общество8 августа 2021 18:07

Профессор ВлГУ получила государственную награду

Любовь Фортова стала заслуженным работником высшей школы РФ
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Заслуженным работником высшей школы РФ стала профессор ВлГУ Любовь Фортова. Шестидесятияеиырехлртний доктор педагогических наук и кандидат юридических наук, профессор кафедры «Психология личности и специальная педагогика», а также академиком Международной академии информатики закончила Владимирский педагогический институт, она автор более 100 научных публикаций, в 2005 году получила звание профессора. Под ее руководством защитились более 70 кандидатов и докторов наук. Также государственную награду прлучила ещё одна жительница области. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоили Наталье Подрезовой – директору по экономике и финансам ООО «ОРЭС».