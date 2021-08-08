Профессор ВлГУ получила государственную награду

Заслуженным работником высшей школы РФ стала профессор ВлГУ Любовь Фортова. Шестидесятияеиырехлртний доктор педагогических наук и кандидат юридических наук, профессор кафедры «Психология личности и специальная педагогика», а также академиком Международной академии информатики закончила Владимирский педагогический институт, она автор более 100 научных публикаций, в 2005 году получила звание профессора. Под ее руководством защитились более 70 кандидатов и докторов наук. Также государственную награду прлучила ещё одна жительница области. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоили Наталье Подрезовой – директору по экономике и финансам ООО «ОРЭС».