В Ковровском районе стартует лагерная смена для одаренных старшеклассников

С 9 по 26 августа в Ковровском районе на базе загородного оздоровительного лагеря «Искатель» состоится традиционная профильная смена для одаренных старшеклассников. Смена продлится восемнадцать дней, первая половина из которых будет посвящена занятиям в профильных школах. В этом году школьникам предлагаются на выбор дополнительные образовательные программы: журналистика, основы 3Д моделирования и виртуальной реальности, лингвистика, практическая психология, авторская песня, менеджмент, event, история, природа, а также безопасность. Вторая половина дня будет посвящена творческим лабораториям, мастерским, отрядной работе. Реализацию программы смены обеспечивает областной педагогический отряд «Родник».