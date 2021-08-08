В ВлГУ поступающие по целевому набору выбирали педагогические специальности

Подписаны приказы о зачислении в ВлГУ на приоритетном этапе. На приоритетном этапе на очный и очно-заочный бюджет зачислены 150 человек - абитуриенты в рамках особой квоты (73 человека) и целевой квоты (77 человек). В этом году среди абитуриентов, поступавших в рамках особой квоты, самыми популярными направлениями оказались психология, социология и юриспруденция, а в рамках целевой квоты наибольшей популярностью пользовались педагогические направления. Наиболее активно заключали договоры на целевое обучение муниципальные школы, органы управления образованием. Напомним, что прием заявления о согласии на зачисление на основном этапе (общий конкурс) завершится 11 августа строго в 18.00, а 17 августа пройдет зачисление поступающих на основном этапе на очный бюджет. При этом подача документов на контрактные места продолжается. 14 августа завершается прием документов от поступающих на очный контракт по результатам дополнительных вступительных испытаний. 25 августа завершается приём документов от поступающих: без вступительных испытаний, только по результатам ЕГЭ.