Во Владимирской области обнаружили мясо с опасными антибиотиками

В мясе на предприятии во Владимирской области обнаружили опасные для человека антибиотики. Россельхознадзор взял пробы продукции (охлажденные тушки кролика) на предприятии, которое занимается переработку мясных продуктов с собственной кролиководческой фермы в Юрьев-Польском районе, которых там быть не должно. Региональный Россельхознадзор вынес постановление о признании Общества виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа - 150 тыс. рублей. Предприятие не согласилось с постановлением ведомства и обжаловало его в Арбитражном суде Владимирской области. Управление подало апелляционную жалобу в Первый арбитражный апелляционный суд. Она удовлетворена, решение Арбитражного суда Владимирской области отменено.