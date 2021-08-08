Во Владимирской области за сутки 8 августа коронавирусом заболели 204 человека

По данным регионального Роспотребнадзора, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 августа 2021 года лабораторно подтверждено 204 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 56 сл. в г. Владимире, 20 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Ковровском, 19 сл. в Муромском, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Петушинском, 9 сл. в Киржачском, 9 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Суздальском, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Собинском, 5 сл. в Камешковском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 44 866 случаев заболевания, из них 10 620 сл. в г. Владимире, 5279 сл. в Гусь-Хрустальном, 4838 сл. о. Муром, 3483 сл. в Ковровском, 2491 сл. в Александровском, 2467 сл. в Петушинском, 1838 сл. в Юрьев-Польском, 1878 сл. в Вязниковском, 1893 сл. в Кольчугинском, 1761 сл. в Суздальском, 1444 сл. в Киржачском, 1437 сл. в Собинском, 1266 сл. в Меленковском, 1040 сл. в Гороховецком, 1030 сл. в Камешковском, 875 сл. в Селивановском, 699 сл. в Судогодском, 547 сл. в г. Радужном.