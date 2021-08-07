Матч владимирского "Торпедо" и "Чертаново" отменили

Сегодня владимирское "Торпедо" должно было на выезде сыграть с московским клубом "Чертаново". Команда прибыла на место, но начало игры сдвинули на час и назначили на 18.00.

Однако матч не состоялся и в это время. Его отменили. По информации РБ Спорт, у "Чертаново" не оказалось так называемого плана проведения мероприятий, что является причиной для отмены матча.

Скорее всего, московскому клубу засчитают поражение после заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС на следующей неделе.

Сейчас черно-белые занимают последнее, 11-е место. Уже 11 августа "Торпедо" сыграет в 1/64 финала Бетсити с нижегородской "Волной".