Бывший вице-губернатор Роман Годунин обратился в суд с требованием восстановить его в должности

Пятого августа в Октябрьский районный суд города Владимира поступило исковое заявление от бывшего заместителя губернатора Романа Годунина к администрации Владимирской области.

Годунин требует признать незаконным указ главы региона от 8 июля 2021 года. Это указ, которым Владимир Сипягин уволил Романа Годунина с должности вице-губернатор. Также Годунин требует восстановить его в должности, причем с момента увольнения и выплатить ему зарплату за все время "вынужденного прогула", а также взыскать с администрации Владимирской области компенсацию за моральный вред. Исковое заявление находится на стадии разрешения вопроса о принятии его к производству суда.

Напомним, что увольнение Романа Годунина произошло после проведения внутренней проверки "белого дома". А та началась после возбуждения уголовного дела в отношении чиновника со стороны Следственного комитета РФ по Владимирской области. Экс-вице-губернатора обвиняют в картельном сговоре во время расторговки по Рпенскому проезду. Следствие еще продолжается.