В ближайшие три года в техникумах и колледжах 33 региона появятся 42 новые мастерские

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В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" в 2022-2024 годах многие регионы получат субсидии из федерального бюджета на создание или обновление материально-технической базы среднепрофессиональных образовательных организаций.

Владимирской области в ближайшие три года выделят более 200 миллионов рублей. В 2022 году 33 регион получит более 60,965 млн рублей на создание 12 мастерских, в 2023 − 67,011 млн рублей на создание 15 мастерских, в 2024 − более 77,798 млн рублей на создание 15 мастерских. Всего получается 42 мастерских.

Мастерские планируется создать по следующим направлениям развития Владимирской области: «Социальная сфера», «Сельское хозяйство», «Промышленные и инженерные технологии», «Строительство», «Искусство, дизайн и сфера услуг», «Информационные и коммуникационные технологии». Перечень образовательных организаций, в структуре которых планируется создание мастерских, уточняется.