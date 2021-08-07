Во Владимире 7 августа обещают град

По данным владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа около полудня во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах возможен град, ветер северо-западный. Порывы ветра могу достигать 13-18 метров в секунду. При этом плохая погода якобы сохранится до вечера.

В МЧС России по Владимирской области добавляют, что при такой погоде высоки риски повреждения или даже обрывов ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Также может засориться "ливневка", увеличиться число ДТП, а у дачников может побить урожай. Кроме того, владимирцам советуют не ставить машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.