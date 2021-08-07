Во Владимирской области 7 августа заболели Covid-19 207 человек

На территории Владимирской области на девять часов утра 7 августа 2021 года лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 60 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Муромском, 18 сл. в Ковровском, 10 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 9 сл. в Суздальском, 9 сл. в Петушинском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Собинском, 8 сл. в Киржачском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Камешковском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Судогодском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 44 662 случая заболевания (10 564 сл. в г. Владимире, 5259 сл. в Гусь-Хрустальном, 4819 сл. о. Муром, 3443 сл. в Ковровском, 2485 сл. в Александровском, 2457 сл. в Петушинском, 1830 сл. в Юрьев-Польском, 1867 сл. в Вязниковском, 1884 сл. в Кольчугинском, 1753 сл. в Суздальском, 1435 сл. в Киржачском, 1431 сл. в Собинском, 1264 сл. в Меленковском, 1032 сл. в Гороховецком, 1025 сл. в Камешковском, 873 сл. в Селивановском, 696 сл. в Судогодском, 545 сл. в г. Радужном).