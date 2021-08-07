Во Владимирской области отменили коронавирусные ограничения для гостиниц

Губернатор Владимир Сипягин сообщил в социальных сетях, что он отменил "ковидные" ограничения для гостиниц.

"Сегодня мной внесены изменения в 38-й указ, снимающие ограничения при заселении в гостиницы. Гостиницы при этом обязаны соблюдать все установленные главным санитарным врачом меры безопасности", - написал глава региона.

Напомним, что с 15 июля 2021 года во Владимирской области туристы, приезжавшие в наш регион, могли заселиться в гостиницы только при наличии у них сертификатов профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР, сделанного не ранее, чем за 72 часа до заселения. Теперь для заселения в гостиницу все это не обязательно. А вот маски никто не отменял.