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Происшествия6 августа 2021 17:29

Во Владимире легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся

ДТП случилось в четвертом часу дня 5 августа в микрорайоне Спасское
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 15.50 на улице Клеверной у дома №2 39-летний водитель автомобиля «Хендай Туссон» при прохождении поворота вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП травмы получил пассажир «Хендай» 1976 года рождения, у которого прибывшие на место аварии врачи «скорой помощи» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рваную рану подбородка. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В Госавтоинспекции по факту ДТП назначена проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.