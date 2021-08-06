Во Владимире легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 15.50 на улице Клеверной у дома №2 39-летний водитель автомобиля «Хендай Туссон» при прохождении поворота вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП травмы получил пассажир «Хендай» 1976 года рождения, у которого прибывшие на место аварии врачи «скорой помощи» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также рваную рану подбородка. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В Госавтоинспекции по факту ДТП назначена проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.