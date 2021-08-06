Под Владимиром водитель пострадал в столкновении двух автомобилей

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 12.50 на 27 километре автодороги М-7 «Волга», подъезд к Владимиру, водитель автомобиля «Хендай» 1974 года рождения столкнулся с ехавшей перед ним «Ладой « пятнадцатой модели, за рулем которой находился мужчина 1976 года рождения.

В результате столкновения травму получил водитель «Лады» - врачи «скорой помощи» диагностировали у него дисторсию шейного отдела позвоночника. К счастью, травма госпитализации не потребовала — после оказания медицинской помощи мужчину отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.