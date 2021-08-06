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Происшествия6 августа 2021 16:14

В Суздальском районе угонщика машины задержали в пригородном автобусе

Мужчина хотел выбраться из села, но в результате ничего не получилось
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 29 июля в суздальскую полицию обратился мужчина, рассказавший, что у него угнали «Ладу» четырнадцатой модели. По словам заявителя, он припарковал легковушку на одной из улиц села Борисовское.

В ходе работы по этому происшествию полицейские получили информацию о подозрительном человеке, который сел в пригородный автобус в селе Мордыш. Мужчину задержали, и тот сознался в угоне.

Как выяснилось, бездомный 45-летний мужчина, уже имевший судимости за угоны, пытался уехать из села Борисовское, в связи с чем и угнал «Ладу», однако уехать далеко не смог — в Мордыше у него кончился бензин, и легковушку пришлось бросить. Дальше мужчина продолжил путь на автобусе, однако бдительные селяне сразу заподозрили неладное и сообщили об этом полицейским.

Легковушку в итоге нашли там, где ее оставил подозреваемый. По факту угона было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.