В Коврове ревнивый мужчина украл деньги своей подруги

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража с банковского счета», фигурантом по которому проходит 29-летний уроженец соседнего государства.

Парня задержали после того как сыщики выяснили, что он причастен к краже денег у жительницы города оружейников.

По версии следствия, молодой человек работает в Москве и приехал в гости к подруге в Ковров. Однако тут он приревновал ее и взял телефон, чтобы выяснить, вела ли та переписку с другими мужчинами.

Но в ходе проверки ревнивец вдруг решил воспользоваться случаем, и вместо поиска потенциальных соперников просто провел несколько переводов через онлайн-банк девушки на счет своего приятеля, который ни о чем не подозревал.

Преступление вскрылось тогда, когда владелица телефона обнаружила несколько переводов на неизвестный счет, которых она не совершала. В общей сложности ее друг перевел 23 тысячи рублей. В ходе следствия он полностью возместил ущерб.

Уголовное дело в скором времени рассмотрит Ковровский городской суд.