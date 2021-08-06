Во Владимирской области больницы получат оборудование для лечения covid-19

Как сообщает администрация региона, в инфекционный госпиталь Гусь-Хрустальной городской больницы будет закуплен третий кислородный газификатор, в Областную клиническую больницу поступит оборудование для лучшего оказания медпомощи новорожденным, родившимся от ковид-положительных рожениц, а также деньги направят на покупку холодильного оборудования для хранения и перевозки вакцины от коронавируса.

В частности, акушеры ОКБ получат деньги на покупку реанимационного комплекса с портативным аппаратом для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных при транспортировке, реанимационную систему для выхаживания, неонатальный монитор для контроля жизненно важных функций новорожденных и многое другое.

Холодильное оборудование направится в горбольницу №5 Владимира, в поликлинику №2 ЦГБ Коврова, в Гусь-Хрустальную горбольницу, в Муромские горбольницы №1, №2 и №3, а также в Вязниковскую, Киржачскую, Кольчугинскую, Курловскую, Меленковскую, Селивановскую, Уршельскую и Юрьев-Польскую районные больницы.