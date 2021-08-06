В деревне Бараки трудовой мигрант приставал к несовершеннолетней девочке

4 августа уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская встретилась с жителями деревни Бараки, которые были возмущены поведением трудовых мигрантов, работающих на одном из местных производств. Конкретно их возмутил один случай, когда иностранец приставал к несовершеннолетней девочке.

Юлия Раснянская пригласила на эту встречу также местные власти, руководство самого предприятия, где работают мигранты, а также представителей полиции. Главным успокаивающим моментом для жителей Бараков стали два момента: во-первых, на предприятии решили построить жилой корпус для мигрантов на территории фабрики, а также установить системы видеонаблюдения в местах сегодняшнего проживания работников.

Во-вторых, сотрудники УМВД сообщили, что гражданин, который оказался виновником беспокойства местных жителей, был депортирован на родину. Но для большего спокойствия местных жителей деревня Бараки включена в дополнительное патрулирование территории полицейскими.