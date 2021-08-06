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Здоровье6 августа 2021 11:32

Во Владимирской области за сутки подтвердился 201 новый случай коронавируса

Эти данные получены в ходе лабораторных исследований на утро 6 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, наибольшее число заболевших за прошедшие сутки зарегистрировано во Владимире — здесь выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте Гусь-Хрустальный и Петушинский районы с 19 новыми заразившимися в каждом, на третьем — Муромский район с 11 новыми заболевшими.

В Ковровском, Суздальском и Александровском районах за сутки было выявлено по 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Вязниковском районе девять, в Кольчугинском районе восемь, в Киржачском, Собинском и Юрьев-Польском районах по семь, в Камешковском районе шесть, в Гороховецком пять, в Меленковском четыре, в городе Радужный три, в Селивановском районе два случая.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области официально подтверждено 44455 случаев заражения коронавирусом.