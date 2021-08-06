Во Владимире состоялся второй «антиторговый» рейд на улице Сакко и Ванцетти

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация города Владимира, 5 августа сотрудники мэрии вместе с полицейскими снова нагрянули на улице Сакко и Ванцетти, которая славится бойкой несанкционированной торговлей с грузовиков, стоящих под запрещающие знаки и существенно затрудняющих движение по проезжей части.

Как выяснилось, после первого раза, когда пришлось даже эвакуировать фуру, желающих нелегально торговать стало гораздо меньше. Тем не менее, кое-какая торговля с лотков и даже с автомобилей все же велась. На всех нарушителей в очередной раз были составлены административные протоколы.

Также сотрудники ГИБДД снова эвакуировали автомобиль, стоящий «под знак». Правда, на этот раз это был не большегруз, а обычные «Жигули». Власти и в будущем планируют проводить здесь аналогичные рейды.