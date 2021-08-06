В Муроме полицейские задержаны похитителей железнодорожных деталей

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, на днях следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной двумя жителями Мурома с территории местного вагонного депо.

По версии следствия, мужчины некоторое время назад пришли на территорию депо, где демонтировали, сбросили на землю и стащили придвижной упор, который находился на железнодорожной платформе. Такие упоры применяются для перевозки рулонной стали.

Как выяснилось, украденный упор принадлежал организации, которая занимается производством сварных труб и железнодорожных колес. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сейчас украденная деталь изъята и передана законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.