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Происшествия6 августа 2021 11:02

В Муроме полицейские задержаны похитителей железнодорожных деталей

Мужчины попались при попытке сдать в пункт приема придвижной упор с платформы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, на днях следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, совершенной двумя жителями Мурома с территории местного вагонного депо.

По версии следствия, мужчины некоторое время назад пришли на территорию депо, где демонтировали, сбросили на землю и стащили придвижной упор, который находился на железнодорожной платформе. Такие упоры применяются для перевозки рулонной стали.

Как выяснилось, украденный упор принадлежал организации, которая занимается производством сварных труб и железнодорожных колес. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сейчас украденная деталь изъята и передана законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.