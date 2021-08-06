Во Владимире директора фирмы обвиняют в обмане банка на 66 миллионов рублей

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях было передано в суд уголовное дело по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, с 2008 по 2013 год руководитель ООО «Ручейки» оформил кредиты в «Россельхозбанке» на общую сумму порядка 305 миллионов рублей, при этом деньги были обеспечены залогами, по которым фирме запрещалось проводить с оказавшимся в залоге имуществом какие-либо сделки без согласия банка.

Тем не менее, фирма по кредитам не расплатилась, а руководитель организации, как установили следователи, создал другую фирму, в которую фактически перевел все имущество «Ручейков». При этом на базе этой конторы вновь созданное ООО начало свою работу, а банку в результате так ничего и не выплатили.

Еще в 2018 году банк инициировал процедуру банкротства в отношении должника, однако благодаря действиям директора фирмы потерял 66 миллионов рублей в виде так и не выплаченного долга.

Сам экс-руководитель фирмы-должника свою вину в ходе следствия не признал и не раскаялся.

В скором времени дело начнет рассматривать суд.