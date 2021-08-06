Владимирский центр управления регионом будет сотрудничать с поисковым отрядом "Лиза Алерт"

Центр управления регионом по Владимирской области начинает новый совместный проект - с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

- Главным направлением нашего взаимодействия с ЦУР станет профилактика пропаж и в природной среде, и в городских условиях, - пояснила куратор поискового отряда «ЛизаАлерт Владимирской области» Ирина Салтыковская (Мальченко). – С помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент», которую использует ЦУР, мы будем распространять информацию о пропавших людях непосредственно во время поисковых операций.

Этим поисковики и ЦУР не ограничатся. Планируется проведение обучающих мероприятий на базе ЦУР среди детей и пожилых людей. Последних будут учить, как не потеряться и что делать, если заблудился, а также многим другим вещам. Однако учеба станет возможна только после снятия коронавирусных ограничений.

- Кроме того, совместно с "ЛизаАлерт" мы подготовим и распространим рекомендации для граждан. Например, расскажем, что делать, если вы увидели в городе дезориентированного человека, как ему правильно помочь, - уточнил руководитель ЦУР Владимирской области Дмитрий Лавров.