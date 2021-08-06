Глава Александровского района умер от последствий коронавируса

5 августа скончался глава Александровского района Александр Андреев. Как сообщают коллеги из газеты "Новый город Александров", глава района проходил лечение от коронавируса в Московской клинике. Там смогли его вылечить, но последствия заболевания и сопутствующие хронические болезни оказались губительными. Александр Андреев умер в возрасте 70 лет.

Александр Алексеевич Андреев родился в деревне Матренки Загорского района Московской области. Окончил Хотьковский заочный строительный техникум, а потом Московский строительный институт по специальности инженер-строитель. Начинал карьеру каменщиком-плотником, работал на коммерческих и управленческих должностях. С 1983 года был бессменным депутатом районного Совета. В октябре 2020 года возглавил его.

На днях в должности его временно сменил Денис Кузнецов.