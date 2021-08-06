За прошедшую неделю во Владимирской области клещи покусали 33 человек

По данным еженедельного оперативного мониторинга на 5 августа во Владимирской области за прошедшую неделю зарегистрировано 33 человека, пострадавший от укуса клеща, среди них 6 детей.

Пострадавшие, в основном, обращаются в ЛПУ по месту жительства, а не по месту присасывания клеща, поэтому максимальное число обратившихся регистрируется в крупных городах. Присасывание клещей в основном происходило на придомовых территориях, на дачных участках, при выезде на природу, посещении леса. Всем оказана медицинская помощь в виде удаления клеща и организовано медицинское наблюдение.

- В рамках мониторинга в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 20 клещей, доставленных населением. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.