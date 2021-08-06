Суд оштрафовал "РЖД" на 40 тысяч рублей за разлив мазута в Камешковском районе

Камешковский районный суд признал "РЖД" виновным по статье "порча земель в результате нарушения правил с иным опасным для здоровья людей и окружающей среды веществом (мазутом топочным))"

Напомним, 16 ноября прошлого года на станции Новки сошли с рельсов 34 вагона с мазутом, что повлекло за собой порчу земель. Движение на участке восстанавливали полтора дня. На работах по ликвидации ЧП задействовали 96 человек и 27 единиц техники. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12500 квадратных метров. В результате ЧП погиб один из рабочих. Он умер по дороге в больницу в машине "скорой помощи".

Суд с учетом обстоятельства, смягчающего ответственность (принятие мер к устранению последствий), назначил наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.