В Суздальском районе многодетным семьям выделили землю без подверженных коммуникаций

По информации, размещенной на федеральном канале, многодетным семьям в городе Суздале в нарушение закона выделили земельные участки без проведенных коммуникаций. Как рассказали ив СУ СК РФ по Владимирской области, установлено, что в 2017 году администрация города Суздаль предоставила многодетным семьям негазифицрованные земельные участки без водоснабжения, канализации и транспортной доступности, поэтому они не могут начать строительство жилых домов и использовать их по назначению. Руководителем следственного управления СК России по Владимирской области поручено провести доследственную проверку по данному факту, в ходе которой следователи изучат ситуацию и дадут оценку изложенным в сюжете сведениям, в том числе, связанным с расходованием администрацией города Суздаль бюджетных средств на приобретение и обустройство земельных участков. Ход проверки находятся на контроле Председателя СК России, а по ее результатам будет принято процессуальное решение.