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Происшествия5 августа 2021 17:34

В Петушинском районе полицейские задержали наркоторговца с поличным

Мужчина продал наркотики прямо на улице
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного за сбыт наркотиков в значительном размере.

Обвиняемого — 59-летнего местного жителя, оперативники задержали сразу после того, как он передал пакетик с неким растительным веществом другому мужчине.

Как установили эксперты, в переданном пакетике оказалась марихуана общим весом 22,2 грамма.

Сам задержанный свою вину отрицал, однако доказательств оказалось достаточно для выдвижения обвинения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Петушинский районный суд.