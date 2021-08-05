В Петушинском районе полицейские задержали наркоторговца с поличным

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного за сбыт наркотиков в значительном размере.

Обвиняемого — 59-летнего местного жителя, оперативники задержали сразу после того, как он передал пакетик с неким растительным веществом другому мужчине.

Как установили эксперты, в переданном пакетике оказалась марихуана общим весом 22,2 грамма.

Сам задержанный свою вину отрицал, однако доказательств оказалось достаточно для выдвижения обвинения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Петушинский районный суд.