Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 15:55

Бывшая сотрудница почты присвоила более 166 тысяч рублей

Женщина похищала деньги у пенсионеров и ветеранов
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура города Владимира направила в суд дело о присвоении бывшим сотрудником АО «Почта России» денег. Местную жительницу 51 года от роду обвиняют в присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Будучи сотрудником АО «Почта России», она неоднократно, используя имеющейся у нее пароль доступа к единой информационной системе организации, изготавливала поручения на доставку пенсии и других социальных выплат, предназначенных пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а затем, подписав от их имени получение денежных средств изымала их из кассы. Похищенными деньгами в размере более 166 тысяч рублей злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Вину женщина признала полностью. Решить ее судьбу предстоит Ленинскому районному суду.