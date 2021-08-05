Владимирские волонтеры собрали подгузники и вещи для новорожденных отказников из детской реанимации

Недавно в Службу срочной социальной помощи "128" обратился врач детской реанимации новорождённых из Владимира. Он рассказал, что для деток-отказников (а их количество в пандемию увеличилось) катастрофически не хватает одежек, памперсов и других средств.

Волонтеры организовали срочный сбор и смогли всего за пару дней подготовить наборы с самым необходимым для новорождённых. Автоволонтеры доставили сумки в больницу и пообещали на этом не останавливаться – помощь малышам, которые находятся в палате без мам, команда проекта продолжит оказывать.

Помощь детям и семьям с детьми – основное направление работы организации. Так, в начале августа волонтеры проекта при поддержке волонтерского отряда «Рука помощи» откликнулись на просьбу многодетной мамы. Жительница деревни из Селивановского района, которая ожидает рождения восьмого ребенка, попросила помочь одеждой для детей. Волонтеры подобрали нужные размеры и доставили пакеты семье.

Служба срочной социальной помощи работает по круглосуточному короткому номеру 128, а также по федеральному мобильному номеру 8800-1008-128 (звонок бесплатный). Помощь оказывается беременным женщинам, одиноким матерям, малообеспеченным семьям, многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.